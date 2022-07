Barcellona, convocata venerdì mattina la seduta straordinaria del consiglio comunale per l’approvazione del regolamento Tari

Il presidente del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Angelo Paride Pino, fermato dalla positività al Covid, dopo aver preso atto della mancata approvazione del regolamento sulla Tari e dei provvedimento propedeutici in scadenza al 31 luglio, ha convocato una seduta straordinaria del civico consesso per venerdì 29 luglio alle 11.30.

Si tratta di un orario insolito per un’adunanza, ma la scelta è stato necessaria per evitare ulteriori ritardi nell’approvazione del provvedimento che interessa soprattutto i commercianti della città, colpiti da un notevole rincaro dei costi sull’imposta per lo smaltimento dei rifiuti senza le modifiche al regolamento che richiedono il via libera alla controversa delibera.

Dopo che per due volte la maggioranza consiliare non ha garantito il numero legale in aula al momento del voto, il presidente Angelo Paride Pino, che difficilmente potrà essere presente perchè ancora positivo al Covid, lancia il suo appello: “Si tratta di una serie di delibere importanti per garantire gli interessi dei cittadini contribuenti. Chiedo ai colleghi di mettere da parte le tensioni politiche per approvare il provvedimento nei termini previsti dalla legge, così da non penalizzare coloro che con il loro voto ci hanno affidato il compito di rappresentarli in consiglio comunale”.