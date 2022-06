Rischio emergenza rifiuti per la chiusura della discarica di Trapani: bloccati in conferimenti dell’indifferenziata

E’ concreto il rischio di un’emergenza sanitaria per il blocco dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati presso la discarica di Trapani.

Il problema è per tutti i Comuni siciliani che trasportano in quel sito i rifiuti indifferenzati compreso Barcellona Pozzo di Gotto. Una sentenza del Tar ha infatti bloccato il trasporto per il centro di stoccaggio della ditta Oikos della parte di rifiuti differenziabile (carta e plastica) estratta dai conferimenti indifferenziati a Trapani.

La Dusty è quindi impossibilitata a raccolta i rifiuti abbandonati per le strade e quelli nelle isole ecologiche, dove la differenziata non viene garantita dagli utenti. Nei prossimi giorni verrà così effettuata solo la raccolta porta a porta delle frazioni differenziabili (plastica carta vetro e umido) senza la disponibilità delle isole ecologiche mobili, sperando che la situazione si possa risolvere prima di mercoledì giorno dedicato all’indifferenziata anche per il porta a porta.

L’assessore Paolo Pino, nel confermare come la situazione non dipenda dal Comune, né dalla ditta, invita i cittadini alla pazienza, senza abbandonare i rifiuti per strada. “Ci auguriamo che la Regione ci indichi al più presto un nuovo sito per il conferimento dell’indifferenziata per evitare una pericolosa emergenza igienico sanitaria. Al momento proseguirà regolarmente solo la raccolta del rifiuto differenziato con il porta a porta”.