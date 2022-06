Taekwondo, Martina Calabrò medaglia d’Oro alla Coppa Italia

Nasce a Barcellona Pozzo di Gotto L’Osservatorio Antimafia, nella sede ddi via Garibaldi dell’Associazione Antiracket “Liberi Tutti”, presieduta da Sofia Capizzi. SU impulso di Maria Teresa Collica, in collaborazione con l’Università di Messina, l’Osservatorio sancisce la fine dei memoriali con retorica per lasciar spazio alla memoria e alle azioni per ribadire il sonoro “No alla Mafia” di Barcellona Pozzo di Gotto.