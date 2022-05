Primi riscontri da Genova per il recupero della tomba del musicista barcellonese Placido Mandanici

Dopo le tensioni in consiglio comunale, per la bocciatura di una mozione presentata dal gruppo misto per lo stanziamento di fondi destinati al recupero della tomba di Placido Mandanici, che si trova nell’area degli artisti del cimitero di Staglieno a Genova, arrivano i primi riscontri dal confronto tra l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto e del capoluogo ligure.

A seguito dei primi contatti avviati dalla precedente Giunta Materia, la questione della sepoltura dell’illustre musicista nostro concittadino, tumulato alla sua morte – nel 1852 – nel Cimitero Monumentale di Staglieno, è stata ripresa dall’attuale Giunta Calabrò, con l’impegno del Vice Sindaco Santi Calderone.

I contatti avviati con un componente della giunta genovese, Massimo Nicolò, è arrivato l’impegno informale dell’Amministrazione ligure a provvedere essa stessa per l’esecuzione di un primo intervento di ripulitura della sepoltura.

“Per poter programmare eventuali ulteriori interventi di maggiore dimensione – afferma Santi Calderone – per eseguire i quali è tuttavia necessario tenere debito conto di ogni possibile vincolo – non esclusi i diritti e i doveri che eventualmente incombono sugli eredi – abbiamo concordato per l’invio di una formale richiesta da parte di questo Comune – già inoltrata con la nota prot. n. 25992 del 23 maggio scorso, a firma dello stesso Vice Sindaco – che sia utile all’attivazione delle iniziative e delle procedure maggiormente funzionali, e comunque necessarie, per raggiungere l’obiettivo di restituire il sepolcro di Placido Mandanici alla dignità che gli spetta”.