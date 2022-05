Giornata della legalità 2022: corteo cittadino lungo le strade principali di Barcellona

Il 23 maggio 2022, a 30 anni dal drammatico attentato di Capaci nel quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta – 45 giorni prima del secondo tragico attentato che costò la vita a Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta in via D’Amelio -, l’Amministrazione Comunale ha organizzato un incontro alle ore 10 in Piazza Falcone – Borsellino, di fronte al Tribunale.

Dopo un momento di raccoglimento e riflessione, il corteo si muoverà alle ore 10,30 e, dopo avere attraversato l’intera via Roma, si concluderà nello spazio antistante il Parco “Maggione Giuseppe La Rosa”.

L’Assessore alla Cultura, Viviana Dottore, invita studentesse e studenti, famiglie, associazioni di ogni tipo, parrocchie, oratori, scuole, ordini professionali e tutti e ciascuno dei cittadini a partecipare in massa al corteo animandolo, in maniera creativa, con striscioni, cartelloni, palloncini colorati, lenzuola bianche anche appese ai balconi, slogan, musiche, canti, danze ed altro affinché la città sia “svegliata” e resa “viva” dall’abbraccio gioioso di chi non si arrende e si impegna ad operare ogni giorno per trasformare quell’immenso dolore nel fresco profumo della libertà.

Tale corteo sarà l’inizio di un percorso di legalità che culminerà il 6 giugno con un convegno che vedrà la partecipazione di un giudice della Direzione Investigativa Antimafia.