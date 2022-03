Corso di preparazione esame avvocato: soddisfatta l’AIGA Barcellona P.G. 

La sezione barcellonese dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) si è detta molto soddisfatta per l’ottima riuscita del corso di preparazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.

“Un particolare ringraziamento ai relatori, professori Emanuele La Rosa e Alberto Marchese, nonché ai colleghi, avvocati Chiara Fugazzotto, Adele Roselli, Rosaria Filloramo, Rosa Elena Alizzi, Gaetano Pino, Nino Aloisio, Rocco Bruzzese e Gioele Sodano, per il prezioso contributo dato ai giovani colleghi che si apprestano ad affrontare la prova d’esame. – ha affermato il presidente della sezione, l’avv. Andrea Ravidà – L’evento si è potuto realizzare anche grazie alla collaborazione di Antonella Fugazzotto, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G e di Giuseppe Tortora, presidente della Camera Penale di Barcellona P.G., oltre che alla disponibilità dell’intera sezione di associati e, in particolare, al consiglio direttivo che anche in questa occasione mi ha confortato e ha presenziato i vari incontri. A tutti, in particolare ai partecipanti va il mio personale e associativo caloroso grazie ed un sentito In bocca al lupo a chi si appresta all’esame!”.

Il lavoro della Sezione AIGA, inoltre, ha – da ultimo – trovato riconoscimento nazionale, oltre che nella nomina dell’avv. Andrea Ravidà, nel Dipartimento “Ordinamento Giudiziario e Magistratura Ordinaria”, nel conferimento a tre colleghi del direttivo, di importanti incarichi nazionale all’interno della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli”: Mariella Sottile, consigliere Area Sud, Giovanna Benvegna, componente del “Dipartimento di Diritto Agroalimentare” e Flavia La Rocca, segretario del “Dipartimento Antiviolenza”.

L’ottima riuscita del corso, nonché gli incarichi conferiti ai componenti del Direttivo, rendono particolarmente fieri e ripagano dell’impegno profuso, nello svolgimento delle attività, tutti i componenti ed i soci della Sezione AIGA di Barcellona P.G..