Volley, la Play Barcellona supera la Iblea Legnami e conferma il terzo posto in classifica

La PlayVolley Barcellona, nel torneo di serie C femminile, vince nettamente la sfida contro il fanalino di cosa Iblea Legnami (3-0) e conserva il terzo posto alle spalle delle due battistrada Cus Catania e Mascalucia.

La partita ha visto un sostanziale equilibrio soltanto fino al 15 pari del primo set, prima della strappo decisivo di Genovesi e compagne, che da quel momento hanno dettato i tempi del match come confermano i parziali 25-20, 25-13 e 25-7. Coach Domenico Fazio ha ottenuto ottimi riscontri dalla squadra, con l’opportunità di ruotare tutto il roster a disposizione, con l’esordio in serie C del libero Noemi Puliafico.

Le ragazze barcellonesi saranno impegnate adesso alla difficile trasferta di Modica, in programma sabato 26 febbraio alle 18.

Messina Volley A.S.D. Amici Del Volley Giarre 3-1 Polisportiva Nino Romano Planet Lombardo Shop 3-1 Accademia Volley Sicilia Golden Volley Acicatena oggi Roccalumera Pall.Asd Alus Volley Mascalucia oggi Play Volley Barcellona Iblea Legnami 3-0 (25-20 25-13 25-7) Cus Catania Provolleyteam Modica Accademy 3-0