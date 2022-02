Calcio Eccellenza, continua la corsa a tre per il primato: vincono Igea, Jonica e Ragusa

La corsa a tre per il primato nel girone B di Eccellenza è proseguita anche oggi, nel turno infrasettimanale, che ha visto la vittorie di Igea, Jonica e Ragusa.

L’Igea, che attualmente guida la classifica, non ha avuto difficoltà a superare l’ostacolo Acicatena, con un netto 4-0 firmato dalla doppietta del centrale difensivo Cassaro (autore di un eurogol dai trenta metri che ha sbloccato il match) e le marcatura di Lucarelli e De Marco. Con lo stesso punteggio la Jonica si sbarazzata della pratica Palazzolo, mentre ben più pesante è il successo del Ragusa nel derby contro il Siracusa, disputato in trasferta e deciso da un gol in contropiede dell’ex Grasso. Gli iblei in classifica sono al momento terzi, ma con due partite in meno rispetto alle altre due concorrenti al primo posto, una per aver osservato il primo turno di riposo per le rinunce al torneo di Leonzio ed Aci Sant’Antonio e una per la partita rinviata contro il Real Siracusa Belvedere, che sarà recuperata il prossimo 2 marzo.

Nelle ultime dieci giornate di campionato sia Igea che Jonica giocheranno otto partite, in virtù dei due riposi imposti dalla situazione surreale che si è creata. I giallorossi saranno impegnati tre volte in casa e cinque in trasferta, mentre gli ionici avranno quattro gare interne ed altrettante esterne. Il Ragusa dovrà giocare nove volte, più il recupero con il Real Siracusa Belvedere, con cinque gare interne e quattro esterne. L’unico vero vantaggio che l’Igea dovrà capitalizzare saranno i due scontri diretti tra le mura amiche, il 13 marzo contro il Ragusa ed il 10 aprile contro la Jonica, alla penultima giornata del campionato.

Ecco il calendario della corsa alla serie D (in grassetto le partita in casa):