Basket, mano pesante degli arbitri contro l’Orsa Barcellona: due giornate di squalifica a Babacar e Bangu

E’ solo l’Orsa Barcellona a pagare le tensioni esplose nella parte finale del derby contro gli Svincolati Milazzo, vinto meritatamente dalla formazione mamertina.

Per la rissa innescata dallo scontro tra il lungo giallorosso Babacar e l’esterno milazzese Barbera, il giudice sportivo, sulla base del referto della coppia arbitrale Beccore e D’Amore di Messina, ha disposto la doppia squalifica per lo stesso Babacar, reo di aver reagito nei confronti dell’avversario, perdendo il controllo, e per il compagno di squadra Bangu, che è entrato dalla panchina sul rettangolo di gioco, violando il regolamento. La squalifica fino al 22 febbraio è arrivata anche per il dirigente giallorosso Lorenzo Crisafulli, espulso negli ultimi minuti della gara dopo una contestazione ad alcune decisione della coppia arbitrale. Per il tecnico Pippo Biondo, anch’egli espulso nel finale, è arrivata, invece, solo una deplorazione e potrà quindi guidare la squadra giallorossa nell’ultima e decisiva sfida di domenica prossima in programma al PalAlberti contro il Gela. L’Orsa Barcellona per conquistare il quarto posto alla fine della prima fase del campionato di serie C Gold dovrà vincere con sette punti di scarto contro la formazione gelese.

Gli Svincolati Milazzo se la sono cavata con una multa, comminata anche all’Orsa Barcellona, per le offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri. La società barcellonese, come già riferito, aveva chiesto con una nota ufficiale la sostituzione della coppia arbitrale, per una presunta incompatibilità, ma l’istanza non è stata accolta dal comitato regionale. Gli Svincolati Milazzo, invece, con un’altra comunicazione, hanno respinto le accuse rivolte ad un loro tesserato in merito a presunte frasi a sfondo razzista rivolte nei confronti dei giocatori dell’Orsa Barcellona.