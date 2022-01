Milazzo, servizio civile a Gigliopoli: presenta la domanda entro il 26 gennaio

Dare vita a un servizio educativo innovativo che, rispondendo alle esigenze dei minori, contribuisca a sviluppare migliori politiche educative e sociali nella Città dei bambini spensierati, supportando le attuali politiche a tutela dei minori: è questo l’obiettivo del Servizio Civile a Gigliopoli.

Da qualche settimana si è dato il via alla campagna informativa per partecipare al bando del Servizio Civile a Gigliopoli. Per dodici mesi, i candidati potranno accrescere le loro doti e competenze progettando e instaurando efficaci relazioni di gruppo, sperimentando nuove metodologie di apprendimento, accogliendo, tutelando ed educando, promuovendo il rispetto per l’ambiente e gli animali. Esplorare e prendersi cura della fattoria didattica e degli animali che la animano, curare l’orto naturale, stare a contatto con la natura e imparare a vivere in armonia con essa, partecipare alle attività educative e godere dell’esperienza di chi quotidianamente lavora a un progetto fondato su valori nobili e assolutamente attuali: tutto questo è il Servizio Civile dell’Associazione ‘Il Giglio’.

Chi entra a far parte della famiglia gigliopolana, per un motivo o per un altro, trova spazio per rimanere. – dichiara il presidente dell’Associazione ‘Il Giglio’, Enzo Scaffidi – Per il nostro gruppo, ogni intreccio con la vita degli altri è certamente prezioso e le testimonianze degli anni scorsi ci fanno ben sperare sulle meravigliose personalità che abitano il nostro Pianeta”.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 26 gennaio 2022. Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, secondo le indicazioni presenti al seguente link. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione e le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.