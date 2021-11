Orange Run in programma il 28 novembre: il percorso, il divieto di transito, il divieto di sosta con rimozione

Con un’ordinanza, la Polizia Municipale ha già predisposto le limitazioni al transito cittadino per domenica 28 novembre, in occasione della manifestazione ‘Orange Run – Memorial Nino Alberti‘.

Dalle ore 7.00 alle 13.00 sarà in vigore:

DIVIETO DI TRANSITO

Vicolo Stazione Seme D’Arancia

Via Roma tratto da Piazza Stazione a via R. Margherita

Via G. Carducci tratto da Umberto la via Degli Studi

Via Verdi tratto da via Spagnolo a piazza Europa Unita

Via Dante Alighieri tratto da via Verdi a via Roma

Parcheggio parco Mag. La Rosa

Vicolo Stazione Seme D’Arancia

Via Garibaldi tratto da via Umberto 1 a via Alfieri

Via Alfieri da via Regina Marghera a via Garibaldi

Via Trento da via Stefano Cattafi a Via Roma

Via Mandanici da via Operai a via Roma



DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE

Vicolo Stazione Seme D’Arancia

Via Roma tratto da Piazza Stazione a via G.Carducci

Via G.Carducci tratto da Via Roma a via:Degli Studi

Via Verdi tratto da via Spagnolo a Dante Alighieri

Via Dante Alighieri tratto da via Verdi a via Roma (angolo St.Honorè)

Parcheggio parco Magg. La Rosa

La mappa del percorso per gli atleti e i cittadini che prenderanno parte alla manifestazione: