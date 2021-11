Tutto pronto per la terza edizione di “Orange Run”

Una gara che ha un carattere ‘made in Barcellona’ da sempre, ma che quest’anno più che mai vede la numerosa partecipazione di aziende e attività locali, che permettono – a chi viene da fuori – di apprezzare non solo i punti storici dell’arte cittadina lungo il percorso ‘veloce’, ma anche la qualità artigianale e la sinergia collaborativa di tutto il territorio locale.

Una conferenza stampa che è stata caratterizzata dalla passione per l’atletica leggera quella di questa mattina, che ha visto anche la partecipazione del figlio di Nino Alberti, Giovanni. Da quest’anno, nuovo membro dell’asd Duilia Barcellona è il più piccolo degli Alberti. “Una grande emozione che potrete capire.” – ha commentato Emanuele Torre.

“Inutile ribadire l’onore che provo ogni volta che viene ricordata la figura di mio padre ed è davvero emozionante anche per me vedere mio figlio tra i paperini dell’asd Duilia Barcellona. Grazie infinite per l’attenzione che dedicate all’atletica leggera e spero che tutti vengano stregati dal fascino della pista.”- ha aggiunto Giovanni Alberti .

Anche quest’anno, la manifestazione prevede ben due iniziative: la passeggiata ludico motoria aperta a tutti coloro che hanno voglia di fare sport e di vivere una giornata all’insegna del divertimento, con la novità della presenza dei nostri amici a 4 zampe che saranno protagonisti in questa occasione; e la gara agonistica.

L’evento avrà il carattere solidaristico, in quanto verranno raccolti generi alimentari per bambini destinati all’Associazione ‘Il Pane Quotidiano’, che provvederà a smistarli al Banco Alimentare.

“Quest’anno partecipo a questa manifestazione sotto altre vesti e sono emozionato perché conosco bene l’impegno e la dedizione che gli organizzatori impiegano nel realizzare questo memorial. È un momento di visibilità importante per la nostra città, oltre che un esempio: coniugare sport e solidarietà è fondamentale per dare un segnale forte alle nuove generazioni. Come presidente dell’associazione ‘Il Pane quotidiano’ ho voluto fortemente che avvenisse questo, perché significa dare un segno di concretezza e di supporto agli enti benefici e alle famiglie in difficoltà, soprattutto a quelle monoreddito. Nel corso della manifestazione, verranno richiesti beni dedicati ai più piccoli, quelli più rari in una raccolta come quella che avviene il giorno prima, sabato 27 novembre durante la colletta alimentare. Il mio invito è rivolto ai barcellonesi a partecipare a questo momento ludico-ricreativo e donare questi alimenti che verranno distribuiti agli enti benefici del territorio barcellonese e convenzionati con la nostra associazione. Loro si occuperanno poi della distribuzione, registrata tramite piattaforma per garantire organizzazione ed evitare lo spreco alimentare.”

ha spiegato l’avvocato Antonio Raimondo.