I recuperi di Eccellenza, l’Igea cerca la vittoria con la Leonzio per tornare in vetta

L’Igea 1946 torna in campo oggi pomeriggio allo stadio D’Alcontres Barone per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza. I giallorossi avranno di fronte la Leonzio 1909, rifondata dopo la retrocessione dalla serie D, che non sarà certo un ostacolo semplice da superare. Servirà la migliore Igea, come quella apprezzata a Taormina, per conquistare un altro successo e riprendere la vetta solitaria del girone. Il turno di riposo di domenica scorsa ha infatti consentito al Ragusa di tornare in testa ad un torneo che inizia a delineare i suoi valori.

Sempre oggi è in programma un’altra sfida molto interessate tra la Jonica di Michele Campo ed il Città di Taormina, affidato all’ex tecnico igeano Peppe Furnari, dopo la sconfitta interna contro i giallorossi del Longano. Completa i recuperi di oggi la gara tra Nebros e Palazzolo, con i nebroidei alla caccia di una vittoria per rilanciarsi in classifica.

