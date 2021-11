Oliveri, le storie della pandemia scritte dal sindaco diventano un libro: il ricavato andrà ad iniziative sociali

Le storie scritte durante il covid del sindaco Francesco Iarrera sono state raccolte in un libro “Non ci sono casi, né conclamati, né sospetti”, che sarà presentato Domenica 21 Novembre alle 17:30 nel giardino d’inverno del Ristorante Donna Rosa di Oliveri.

“Vi ricordate l’ansia di ogni sera – racconta Iarrera – nell’attesa che quelle storie si concludessero con il solito lieto fine? Ecco, quelle storie ora sono un libro. Grazie a tutta la cittadinanza e le associazioni per il contributo che hanno dato nel periodo più buio della storia moderna. Questo libro è dedicato a tutti loro, è la testimonianza che anche dai drammi, se non si perde la speranza, c’è sempre sempre un motivo per ricominciare”.

L’intero ricavato del libro sarà devoluto per iniziative sociali, a favore dei giovani, attraverso il sistema della democrazia partecipata.