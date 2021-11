Merì, avviata la formazione del personale per la gestione del nuovo Piano di Protezione civile

Il comune di Merì, dopo essersi dotato nell’aprile scorso del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, ha avviato un corso di formazione interno, affidato all’esperto Giuseppe Nania, con l’obiettivo fornire al personale le opportune conoscenze sulle “procedure di attivazione del Piano Comunale di Protezione Civile al fine di poter elaborare una adeguata pianificazione di emergenza al verificarsi dell’evento calamitoso per assicurare lo svolgimento delle attività necessarie al coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita“.

Il corso di 60 ore è rivolto al coordinatore del COC ed i Responsabili esperti delle funzioni di supporto alla Protezione Civile, per l’organizzazione di base tale da rendere efficaci e vitali tutte le disposizioni che saranno inserite nel Piano di protezione Civile e per l’organizzazione, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione in caso di eventi calamitosi.