Il basket siciliano in lutto: la serie C Gold sarà anche “Memorial Haithem Fathallah”

Il mondo del basket non solo siciliano è a lutto per la scomparsa improvvisa del giocatore della Fortitudo Messina, Haithem Fathallah, durante il match di serie C gold sul campo della Dierre RC. Il play della formazione messinese, con un passato anche ad Alcamo, ha chiesto il cambio all’inizio del terzo quarto e poi si è sentito male. I soccorsi immediati, anche con l’intervento di un cardiologo non sono serviti a salvargli la vita ed il 32enne atleta, che soffriva di diabeta, è deceduto probabilmente per una crisi ipoglicemica. Sarà l’autopsia a definire le cause del decesso, ma non riporterà indietro il cestista apprezzato a tutti gli avversari.

La Fip Sicilia, attraverso una nota del Commissario straordinario Cristina Correnti, ha disposto un minuto di raccoglimento in tutte le gare che si disputeranno il 23 e 24 Ottobre autorizzando il lutto al braccio e disponendo di denominare il campionato di C Gold “Memorial Haithem Fathallah” per onorare la memoria dell’atleta tragicamente e prematuramente scomparso ieri sera durante una gara a Reggio Calabria.

Il messaggio dell’Orsa Basket Barcellona

Gli attestati di vicinanza e di partecipazione al dolore dei familiari e di tutti coloro che gli erano vicino sono arrivati anche dall’Orsa Basket Barcellona, che in segno di lutto ha sospeso l’aggiornamento dei suoi canali social. “Partecipiamo al dolore di tutto il movimento cestistico per l’improvvisa scomparsa di Haitem Fathallah e porgiamo sentite condoglianze ai familiari. Avevamo tante cose da farvi vedere oggi tramite i nostri canali social sui bellissimi momenti di gioia trascorsi ieri pomeriggio al PalAlberti, insieme ai nostri bambini del Minibasket e ai nostri ragazzi della prima squadra. L’improvvisa scomparsa di Haitem Fathallah addolora tutti noi e l’unica cosa che possiamo fare in questo momento è ricordarlo in una delle tante partite che abbiamo disputato da avversari in tutti questi anni. Per il resto della giornata i nostri profili resteranno vuoti in segno di lutto”.

I comunicati delle due formazione di Milazzo, Svincolati e Minibasket

Così hanno ricordato il play della Fortitudo Messina i dirigenti ed i giocatori dell’ASD Svincolati Milazzo: “Sconvolti dalla tragica notizia, l’Asd Svincolati Milazzo piange la scomparsa del caro Haitem Fathallah ed esprime il proprio cordoglio ai familiari ed alla Fortitudo Messina”.

Ecco il messaggio della Minibasket Milazzo, nell’esprimere la più sentite condoglianze alla famiglia: “Quando accadono situazioni di questo tipo nello sport, qualsiasi risultato passa in secondo piano. – afferma la società – Dopo la tragedia di ieri che ha colpito il giocatore Haitem Fathallah, e di conseguenza tutto il mondo sportivo, ci sentiamo di esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e alla squadra con cui giocava da tempo”.