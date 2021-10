Basket, in diretta Facebook la partita di basket Orsa Barcellona-Green Basket Palermo

La redazione di 24live.it, in collaborazione con società Orsa Basket Barcellona, trasmetterà in diretta la gara tra la formazione barcellonese ed il Green Basket Palermo, in programma stasera alle 20.30 e valevole come recupero della seconda giornata del campionato di serie C Gold.

L’Orsa Basket Barcellona, dopo la netta sconfitta di Gravina, proverà a dare del filo da torcere ad una della formazioni accreditate per il salto di categoria come la compagine palermitana, che ha vinto l’unico incontro disputato nella prima giornata del torneo interregionale.

La capienza dell’impianto di piazza Falcone Borsellino è limitata a 120 spettatori e, come comunicato dalla società, avranno priorità coloro che hanno già sottoscritto la tessera socio sostenitore per la stagione sportiva 2021/2022. L’ingresso al PalAlberti sarà consentito solamente se si è in possesso di green pass ed è raccomandato utilizzo della mascherina per tutto il periodo di permanenza all’interno della struttura.