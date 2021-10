Calcio Eccellenza, l’Igea sbatte contro il muro del Real Siracusa (0-0) e viene agganciata dal Ragusa

Il ritorno del pubblico al D’Alcontres-Barone non porta bene all’Igea 1946, che, nonostante le tante occasioni create, non riesce a trovare il gol della vittoria contro un Real Siracusa Belvedere sceso in campo per portare a casa un risultato positivo.

La squadra del tecnico Peppe Alizzi è stata così agganciata in vetta alla classifica dal Ragusa, che ha strapazzato il fanalino di coda Atletico Catania, e si è vista avvicinare dal Città di Taormina, corsaro sul campo della Virtus Ispica. Il calendario metterà di fronte proprio le due messinesi nell’anticipo del sabato, sul campo di Taormina, in una sfida che si preannuncia incandescente.

Programma della 6^ giornata

Aci S. Antonio Calcio Leonzio 1909 0-3 Atletico Catania Ragusa Calcio 2-6 Carlentini Calcio Sport Club Palazzolo 0-0 Città Di Siracusa Nebros 1-1 Igea 1946 Real Siracusa Belvedere 0-0 Jonica F.C. AciCatena Calcio 1973 3-0 Santa Croce Città Di Viagrande 2-0 Virtus Ispica 2020 Città Di Taormina 1-3

Classifica

Squadre PT G V N P F S DR Igea 1946 16 6 5 1 0 15 2 13 Ragusa Calcio 16 6 5 1 0 16 6 10 Città Di Taormina 15 6 5 0 1 18 4 14 Carlentini Calcio 13 6 4 1 1 10 6 4 Jonica F.C. 13 6 4 1 1 12 4 8 Real Siracusa Belvedere 10 6 3 1 2 19 8 11 Nebros 10 6 3 1 2 11 9 2 Leonzio 1909 9 5 3 0 2 10 9 1 AciCatena Calcio 1973 6 5 2 0 3 7 5 2 Virtus Ispica 2020 (-1) 5 6 2 0 4 6 11 -5 Sport Club Palazzolo 5 5 1 2 2 7 6 1 Santa Croce 4 6 1 1 4 5 13 -8 Città Di Siracusa 3 6 0 3 3 8 11 -3 Città Di Viagrande 0 5 0 0 5 3 12 -9 Aci S. Antonio Calcio 0 3 0 0 3 0 10 -10 Atletico Catania 0 5 0 0 5 2 33 -31

