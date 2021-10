Tragedia sul lavoro a Messina, operaio muore schiacciato da un new jersey in cemento

La tragedia si è consumata ieri sera nel cantiere del viadotto Ritiro a Messina. Un operaio messinese di 55 anni Salvatore Ada sarebbe morto schiacciato dal peso di un grande new jersey in cemento, che si trovava a bordo di un camion vicino al quale stava lavorando. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo. Il 55enne era dipendente della Toto Costruzioni, che sta lavorando da alcuni anni alla ricostruzione del ponte sul torrente Ritiro sulla tangenziale di Messina. La Procura di Messina ha aperto l’inchiesta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il Consorzio Autostrade Siciliana, appresa la notizia, ha diffuso una nota di cordoglio per i familiari della vittima. Ecco il messaggio a firma della governance di Autostrade Siciliane, composta dal presidente avv. Francesco Restuccia, dalla vicepresidente avv. Chiara Sterrantino, dal consigliere arch. Sergio Gruttadauria e dal direttore generale ing. Salvatore Minaldi: “Alla notizia della tragedia ci siamo precipitati sul posto. Al momento le dinamiche del sinistro sono in fase di accertamento e rimaniamo in stretto contatto con la società Toto Costruzioni che si è messa immediatamente a disposizione delle autorità competenti. A nome nostro e di tutto il personale di Autostrade Siciliane esprimiamo il più sentito cordoglio ai familiari ed a tutti i cari della vittima del terribile incidente”.