Terme Vigliatore: completata in tempi record la giunta di Cipriano

“Definirò l’esecutivo in meno di cinque”: così si era pronunciato il sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, stamattina durante la cerimonia di proclamazione degli eletti. Il primo cittadino ha rispettato l’impegno e nel primo pomeriggio di oggi ha già annunciato la nuova giunta comunale, che sarà poi ratificata con la sua prima delibera sindacale.

Ai designati assessori Davide Abbate, Domenico Genovese e Domenico Feminó si è così aggiunta Florinda Duci.

Ad assumere le vesti di vice-sindaco sarà Domenico Genovese.

La maggioranza ha definito di sostenere Emanuela Ferrara nella votazione che si terrà nel giorno dell’insediamento per l’incarico di presidente del consiglio comunale, affidando il ruolo di vice-presidente a Chiara Raissa Crisafulli. Il gruppo consiliare sarà guidato invece da Daniele Biondo.

“Come promesso – ha commentato il Sindaco di Terme Vigliatore – non abbiamo tempo da perdere. La squadra è al completo e adesso è il momento di scendere in campo e lavorare per il bene della nostra cittadina. Sono felice di avere al mio fianco persone competenti, pronte a mettersi in gioco e a collaborare per un unico obiettivo: Terme Vigliatore, cittadina modello.”