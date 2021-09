Calcio, l’Igea passa anche a Viagrande (1-3) e resta a punteggio piena in vetta alla classifica

Un secondo tempo praticamente perfetto regala all’Igea 1946 la vittoria sul campo del Viagrande, che nel primo tempo aveva trovato il vantaggio con un eurogol di Castelli. Nella ripresa i giallorossi del tecnico Peppe Alizzi hanno cambiato passo, ribaltando la partita con la doppietta di La Spada e la terza marcatura stagionale di Isgrò.

Il successo in terra etnea consente alla formazione barcellonese di continuare il percorso netto in vetta alla classifica, in compagnia di Ragusa e Carlentini, che hanno espugnato i campi di Taormina e Santa Croce. Continua a non giocare l’Aci Sant’Antonio, alla prese con un focolaio Covid, ed i catanesi dovranno adesso recuperare tre partite.

3^ GIORNATA

ACICATENA CALCIO 1973 FC ACI S.ANTONIO CALCIO RINVIATA CITTA DI TAORMINA RAGUSA CALCIO 1 2 FC CITTA DI VIAGRANDE 1946 IGEA 1 3 FC LEONZIO 1909 CITTA DI SIRACUSA 3 2 NEBROS JONICA F.C. 1 3 REAL SIRACUSA BELVEDERE ATLETICO CATANIA 10 0 SANTA CROCE CARLENTINI CALCIO 1 2 SPORT CLUB PALAZZOLO VIRTUS ISPICA 2020 1 2

CLASSIFICA