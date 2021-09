Basket, definito il calendario della Serie C Gold: l’Orsa riposa al primo turno, debutto il 17 con il Palermo

Inizia il 17 ottobre il cammino dell’Orsa Basket Barcellona nel torneo di serie C Gold. La formazione del tecnico Pippo Biondo riposerà infatti nel primo turno del torneo, che prende il via il 9 e 10 ottobre, e debutterà in casa contro il Green Basket Palermo domenica 17 ottobre alle 18.30. Sarà quello il giorno del ritorno in campo ufficiale per il capitano Ryan Bucci, che, insieme ad un gruppo di giovani di grandi prospettiva messo insieme dalla società barcellonese, calcherà di nuovo il parquet del PalAlberti.

Il calendario definitivo vedrà i barcellonesi confrontarsi con altre sei formazioni siciliane, tra cui due compagini messinesi, gli Svincolati Milazzo, con una ricca colonia di ex giallorossi, e l’Orlandina Lab, squadra satellite dell’Orlandina Basket. Completano il girone azzurro il Green Basket Palermo, il Gela Basket, Lo Sport Club Gravina ed il Cus Catania. Le formazioni della città di Messina sono invece state inserite nel girone bianco con le compagini calabresi.

I due derby tirrenici con l’Orlandina Lab e gli Svincolati Milazzo sono stati programmati rispettivamente alla 4^ e 5^ giornata. L’Orsa Basket ospiterà il 31 ottobre l’Orlandina Lab e sette giorni dopo renderà visita agli Svincolati Milazzo, al PalaValverde dell’omonima contrada mamertina. Le gare di ritorno si disputeranno prima e dopo la pausa natalizia, rispettivamente il 18 dicembre al PalaFantozzi di Capo d’Orlando ed il 5 gennaio al Palalberti. Sarà l’altro derby messinese tra paladini e milazzesi ad aprire la stagione, con la gara d’andata a Capo d’Orlando il 9 ottobre ed il ritorno al PalaValverde il 27 novembre.