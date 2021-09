Calcio, il tecnico dell’Igea 1946 Giuseppe Alizzi: “Non guardiamo alle assenze: in campo daremo il massimo”

Parte in trasferta il campionato d’Eccellenza dell’Igea 1946, che domani alle 15.30 affronta il Santa Croce Camerina nella prima giornata del massimo torneo siciliano.

La squadra giallorossa ha preparato con grande attenzione l’esordio in campionato, dopo l’ottimo riscontro nel primo turno di Coppa Italia contro il Nebros. Il tecnico Giuseppe Alizzi, che abbiamo sentito alla fine della seduta di rifinitura, non cerca alibi per le assenze di Incatasciato e Dall’Oglio, che devono scontare le squalifiche inflitte nella passata stagione: “Sono soddisfatto della preparazione e del gruppo che la società mi ha messo a disposizione. In tutti i ragazzi c’è un grande spirito di attaccamento alla maglia, di quello spirito di igeanità che deve guidare il nostro percorso. Non faccio calcoli e per questo non ho neanche analizzato nel dettaglio il calendario. Per noi l’attenzione deve esser concentrata solo sulla prossima partita ed alla fine della stagione tireremo le somme. Non cerchiamo alibi per le assenze, ma come ho detto ai ragazzi dobbiamo dare tutto per conquistare la vittoria”.

