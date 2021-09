Eletto il nuovo consiglio degli Ordine Agronomi e Forestali di Messina

Si svolte oggi le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli Agronomi e Forestali di Messina che resterà in carica nel quadriennio 2021-2025.

Sono stati eletti per la sezione A, Salvatore Messina, Daniele Mento, Gaetano Curro’,Raffaella Iudicello, Domenico Manganaro, Carmelo La Spada, Giacomo Picciolo e Alessandro Leone, mentre nella sezione B Giuseppe Ravidà.

La commissione elettorale era costituita da Carmelo Di Vincenzo (presidente), Salvatore Restuccia (vice presidente), Felice Genovese (segretario), Alessandro Macaluso e Gaetano Aricò (scrutatori).

Tutti i nuovi componenti, consapevoli dell’importante sfida che affronteranno per valorizzare il territorio agricolo e forestale in provincia, ringraziano coloro che hanno deciso di porre in loro fiducia. A breve si svolgeranno gli incontri di rito presieduti dall’uscente Presidente dell’ordine, Dott. Agr. Stefano Salvo, che in questi ultimi 8 anni ha guidato una squadra laboriosa e di alto valore professionale per la categoria.

“Nell’esprimere le congratulazioni ai consiglieri eletti – afferma Stefano Salvo – auguriamo al nuovo Consiglio un buon e proficuo lavoro. Un vivo ringraziamento, infine, per il lavoro profuso per l’Ordine e per i colleghi va agli uscenti Stefano Salvo (presidente) Roberta Andaloro (vice presidente), Massimo Di Bella, Carmelo Paterniti Barbino e Angelo Merlino (consiglieri)”.