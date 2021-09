Fidapa Barcellona, eletta la nuova presidente Adriana Cicirella in carica dal 1° ottobre

La sezione Fidapa Barcellona Pozzo di Gotto ieri pomeriggio ha eletto il nuovo direttivo, che guiderà il service per il biennio 2021/2023.

Alla presenza della Segreteria Distrettuale, Letizia Bonanno, le socie della Fidapa di Barcellona hanno votato per il ruolo di presidente Adriana Cicirella, che succede a Tania Crisafulli, chiamata completare il suo mandato il prossimo 30 settembre 2021. Il consiglio di sezione è composto dalla vice presidente Grazia Salamone, dalla segretaria Anna Maria Catania, dalla tesoriera Agata Sofia, dalla stessa past president Tania Crisulli e dai consiglieri Ilaria Cammaroto, Carmelina De Pasquale, Paola Gemelli, Angela Gregorio, Santina Rugolo, Giulia Maria Sidoti e Tindara Sottile. Il rappresentate young è Sara Basilicò, mentre il collegio dei revisori dei conti è composta da Teresa Barbera, Cristina Benenati e Grazia Pulejo. Il nuovo presidente entrerà in carica per il biennio 2021/2023 a partire dal 1 Ottobre 2021 e fino il 30 settembre 2023.