L’Orsa Basket con Antonioni e Babacar chiude il roster… in attesa di Ryan Bucci

L’Orsa Basket Barcellona ha definito gli ultimi due acquisti che, per il momento, completano il roster del tecnico Filippo Biondo, in attesa delle ciliegina sulla torta rappresentata dal ritorno del capitano Ryan Bucci.

I due nomi che completano l’organico che si ritroverà lunedì 6 settembre al PalAlberti sono quello dei riconfermato Luca Antoniani, guardia classe 2002 di 190 cm, e di Seye Babacar, ala forte senegalese classe 1999 di 207 cm, in arrivo dal Formia, dopo aver disputato i campionati giovanili con le formazioni di serie B come Stella Azzurra Roma e Salerno.

La società sta lavorando anche al colpo grosso, il ritorno di Ryan Bucci nella veste di giocatore, ma anche come parte attiva nel progetto sportivo e sociale portato avanti dall’Orsa Basket Barcellona.

“Ci apprestiamo ad iniziare – afferma il dirigente Renzo Crisafulli – una nuova stagione dopo lo stop per il Covid. Abbiamo allestito un roster giovane con il quale affronteremo il campionato Under 19 eccellenza e siamo certi che coach Biondo è il suo staff sapranno valorizzarlo al massimo. In questo momento storico è importante che a Barcellona si possa continuare a fare pallacanestro nonostante tutto e tutti. Nei giorni scorsi ho sentito telefonicamente Ryan Bucci, è stata una piacevole chiacchierata. Lui avrebbe voglia di poter ritornare a Barcellona sia nella veste di atleta che come parte attiva nel nostro progetto sportivo e sociale. Questa era la cosa che a noi come Società interessava maggiormente, ci incontremo di persona a metà settembre quando lui sarà in Sicilia con l’obiettivo di trovare la formula giusta con cui iniziare questo percorso insieme. Siamo consapevoli che Ryan sia la persona giusta per far ritornare l’entusiasmo in città,e siamo a lavoro per farsi che il sogno si possa avverare”.