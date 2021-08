Barcellona, trovata in casa senza vita una donna di 67 anni: si pensa ad un malore

E’ stata rinvenuta in casa senza vita una donna di 67 anni, V.M., all’interno della sua abitazione di via Statale Oreto 118, al centro del quartiere al confine con il comune di Merì.

Subito dopo l’allarme dato dal figlio sul posto sono intervenute l’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale. La donna sarebbe morta da almeno 12 ore per cause naturali, in quanto pare non presentasse segni di volenza. L’ipotesi più plausibile è, quindi, quella della morte naturale, ma sul posto è stato chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di Barcellona, che hanno avviato gli accertamenti del caso. Con molta probabilità la Procura di Barcellona disporrà un esame autoptico per accertare con certezza le cause del decesso.

Nella stessa abitazione nel 2015 si era consumato il delitto d’impeto di uno dei suoi figli, per il quale era stato arrestato e condannato il padre e marito della donna trovata senza vita oggi pomeriggio.