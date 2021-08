Calcio, sancito l’accordo tra Igea 1946 ed Orsa Promosport per lo sviluppo del settore giovanile

E’ stato ufficializzato l’accordo per il settore giovanile l’Igea 1946 e l’Orsa Promosport. L’intesa era stata anticipata in occasione della conferanza stampa di presentazione dell’affiliazione al Torino Acamedy da parte della società salesiana.

Orsa Promosport ed Igea 1946 opereranno congiuntamente nel settore giovanile, con una collaborazione che in realtà già da un paio d’anni vedeva le due realtà lavorare a stretto contatto. L’Orsa Promosport con il proprio staff tecnico-societario darà nuova linfa alla linea verde giallorossa e, soprattutto, metterà a disposizione le proprie, rinomate, competenze in tema giovanile.

L’accordo prevede ovviamente la disputa, compatibilmente con la situazione pandemica attuale, di tutti i campionati giovanili, con il logo Or.Sa – Promosport – Igea 1946, fregiato, ovviamente, dallo stemma dell’Academy del F.c. Torino.

I presidenti della due società sportiva, Nino Rando per l’Orsa Promosport e Stefano Barresi per l’Igea 1946 non hanno nascosto la reciproca soddisfazione per accordo raggiunto ovviamente dopo svariati incontri in cui, sin da subito, sono apparsi comuni gli intenti delle due parti. Nei prossimi giorni verranno rese note le date degli open day che verranno organizzati al fine di promuovere le attività della prossima stagione sportiva.