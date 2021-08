Orsa Basket Barcellona, una conferma e due nuovi arrivi nel roster per la C Gold

L’Orsa Basket Barcellona, che si appresta ad affrontare il prossimo torneo di Serie C Gold, ha definito per le prime scelte nella composizione del roster giallorosso.

Arriva in giallorosso Edoardo Angius, playmaker classe 1997 di 187 cm, che lo scorso anno ha giocato a Chieti, partecipando alla Coppa del Centenario.

Angius esordisce in serie C Regionale con il San Salvatore Selargius, per poi sbarcare in serie B con l’Olimpia Cagliari nella stagione 2014-2015. Veste la maglia della società cagliaritana anche nella stagione successiva in serie C Silver, prima di passare nella medesima categoria alla concittadina Esperia, dove vi militerà dalla stagione 2016-2017 alla stagione 2018-2019. Nella stagione 2017/18 è anche inserito nel roster del Cagliari Dinamo Academy in serie A2. Inizia la stagione 2019/2020 vestendo la canotta dell’Asd Basilicatasport nel campionato di serie C Silver campano, per poi passare, dopo l’esclusione della stessa, al Mola New Basket 2012 in serie C Gold pugliese, prima dello stop dei campionati per la pandemia.

Altro volto nuovo tra gli orsacchiotti barcellonesi è Lazar Golubovic, ala forte montenegrina classe 2003 di 202 cm, che nella scorsa stagione ha giocato con la maglia della Cestistica Civitavecchia, partecipando ai campionati di serie C Gold, Under 20 e Under 18..

Lazar sbarca in Italia al Basket Cefalù 1972 A.S.D. nel 2019, dove partecipa al campionato di serie D giocando 14 partite a 4.9 punti di media, prima della sospensione dei campionati per la pandemia.

| La società Orsa Basket Barcellona è lieta di comunicare di aver confermato nel roster della prima squadra Sigurd Sandal, centro norvegese classe 2001 di 201 cm. Sigurd ha accettato la nostra proposta senza nessuna esitazione, nonostante numerose richieste da parte di prestigiose società italiane e straniere.