Ponte sul Mela, l’on. Calderone annuncia il via libera alla gara d’appalto per la ricostruzione

L’on. Tommaso Calderone, capogruppo all’Ars di Forza Italia, ha annunciato con un comunicato stampa la conclusione dell’iter per l’espletamento della gara d’appalto relativo ai “Lavori per il consolidamento e la ricostruzione dell’impalcato del Ponte sul Torrente Mela tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo”. La richiesta di esperimento della gara d’appalto è stata trasmessa all’UREGA e al Dipartimento Regionale Tecnico.

“Da tre anni – dichiara il deputato regionale Calderone – è stata una mia battaglia. I cittadini devono sapere però che io non sono un organo esecutivo ed ho solo il compito di stimolare gli organi competenti. Da tre anni mi sono battuto e me ne è testimone l’Assessore Marco Falcone che si è prodigato e che io non finirò mai di ringraziare. Noi siamo rimasti “vittime” della maledetta burocrazia. Oggi abbiamo un provvedimento finale. E’ una mia iniziativa esclusiva, lo dico per amore di verità e non per inutile vanità. C’è una burocrazia che sta uccidendo l’Italia. Ho stimolato con telefonate e incontri, ho fatto tutto quello che dovevo e potevo fare come deputato”.

Calderone fa poi riferimento senza citarlo nel comunicato ad una nota stampa dell’on. Alessio Villarosa, che nei giorni scorsi aveva ripotato in primo piano il nodo del ponte sul torrente Mela, lungo la litoranea tra Barcellona e Milazzo, che sarà oggetto dell’intervento di ricostruzione. “Siccome qualche collega ha fatto qualche riferimento improprio, devo fare queste precisazioni, senza polemiche sterili e inutili. Tanto è tutto compendiato in questo documento. Mi sono prodigato, ho incontrato, ho chiesto, ho bussato alle porte per ottenere ciò che sembrerebbe scontato. Ma scontato in questo tempo non è nulla. Io quello che potevo fare l’ho fatto, dicano gli altri cos’hanno fatto per Barcellona, per Milazzo, per la terra di Sicilia. Io, alla fine dei miei 5 anni, farò un elenco lungo di quello che ho fatto, lo facciano anche gli altri deputati. Ognuno si presenti e dica che cosa ha fatto. Mettetevi le scarpe da tennis come me e correte come corro io a tutela dei miei concittadini e dei miei conterranei”.