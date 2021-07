Salta la prenotazione telematica degli appuntamenti: lunghe file agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate di Barcellona

Salta la prenotazione telematica degli appuntamenti per gli utenti dell’Agenzia delle Entrate di Barcellona Pozzo di Gotto. A farsi portavoce delle lamentele di molti cittadini barcellonesi è la consigliera comunale di “#Noicisiamo” Antonella Lepro. “Sono tanti coloro che nell’ultimo periodo – afferma – sono stati costretti ad interminabili file davanti agli uffici di via Stretto I Coccomelli, a causa di un guasto all’applicazione, che fino ad un mese fa permetteva di fissare un appuntamento con il personale degli uffici almeno un giorno in anticipo rispetto alla data del disbrigo delle pratiche. Questo sistema permetteva di fatto agli utenti di evitare una lunga attesa del proprio turno che avviene spesso all’aperto. Adesso, invece, molte volte chi si reca agli uffici è costretto ad attendere ore sotto il sole cocente di luglio, senza avere nemmeno la certezza di concludere la procedura necessaria”.