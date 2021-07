Miss Italia, la prima tappa regionale al Mandanici di Barcellona

Come quando nel 1946 – anno della nascita della Repubblica Italiana e del riconoscimento del voto alle donne – il celebre pubblicista Dino Villani chiamò con il nome di Miss Italia il suo concorso che riprese l’attività dopo tre anni di interruzione: fu, all’epoca, anche questo un segnale del ritorno alla libertà.

Venerdì 9 Luglio alle ore 21:00 presso la Villa Primo Levi – Teatro Mandanici si celebrerà la prima tappa regionale della selezione ufficiale del concorso Nazionale di bellezza più ambito ed emozionante che la storia Italiana possieda: Miss Italia, curato da Patrizia Mirigliani.

“Sempre più convinta che Barcellona Pozzo di Gotto, malgrado le sue criticità, possa permettersi anche le cose belle, l’assessorato cultura, arte e spettacolo ha promosso l’evento curato e organizzato dalla responsabile provinciale Anna Salanitro e dal responsabile regionale Salvo Consiglio. Sono lieta di invitare tutta la cittadinanza che ne abbia piacere a prendere parte all’evento ricordando che, in ossequio alle norme anti covid, gli ingressi saranno contingentati e non sarà più consentito l’accesso raggiunto il numero di capienza massima che può contenere la Villa. Per tutte le ragazze che, invece, volessero partecipare alla selezione occorrerà seguire le istruzioni presenti sulla pagina ufficiale facebook “Miss Italia Regione Sicilia”. Sarà la serata della bellezza, dell’allegria e delle spensieratezza, tenendo ben a mente che tutte le donne sono sempre ad ogni età Miss Italia”.

Avv. Viviana Dottore, Assessore alla Cultura, Arte e Spettacolo di Barcellona Pozzo di Gotto.