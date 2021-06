I Vigili del Fuoco sono intervenuti per due incidenti nella notte tra Barcellona e Terme Vigliatore

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo del Comando Provinciale di Messina sono intervenuti per due incidenti autonomi che si sono verificati a Terme Vigliatore e sulla litoranea di Cicerata a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il primo incidente è accaduto poco prima dell’1:00 sulla via Nazionale a Terme Vigliatore, dove la squadra ha operato per estrarre una persona incastrata all’interno della vettura, trasportato in elisoccorso al papardo, è in codice rosso.

Alle 2.30 la squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un altro incidente autonomo, in cui una Fiat 500 ha urtato un tubo del gas, per poi concludere la sua corsa contro un auto in sosta. I feriti estratti sono stati affidati al personale medico presente sul posto e trasportati in ospedale. La squadra, prima di rientrare in sede, ha messo in sicurezza i mezzi incidentati, il tubo di media pressione e bonificato tutta l’area interessata. I mezzi intervenuti sono stati autopompa serbatoio e pick-up con modulo attrezzato. Sul posto erano presenti anche quattro ambulanze e una pattuglia della Guardia di Finanza.