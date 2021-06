Vaccini anti-covid, aperte da ieri le prenotazioni anche ai 12enni e Open Day per gli Over 18

Chi ha già compiuto 12 anni potrà effettuare la prenotazione per il vaccino direttamente dal sito del governo (http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/). il vaccino utilizzato sarà Pfizer, come approvato dalla Commissione tecnico scientifica dell’AIFA.

«È l’ultimo target degli aventi diritto ammesso alla vaccinazione: chiunque potrà immunizzarsi in Sicilia. Ci aspettiamo una risposta positiva, così come avvenuto con i ragazzi poco più grandi. I nostri Hub e Centri vaccinali sono pronti per dare l’ultima spallata alla pandemia». Assessore alla Salute Ruggero Razza

Inoltre, da oggi fino al 13 Giugno arriva “Porta Aperte“, occasione per gli Over 18 senza fragilità per vaccinarsi nelle hub senza prenotazione. I vaccini dedicati saranno AstraZeneca e Johnson & Johnson.

L’open days sarà svolto nei seguenti Hub vaccinali provinciali: