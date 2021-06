La Duilia Barcellona partecipa sabato 12 giugno alla Supermaratona dell’Etna

Il 12 giugno, alle ore 7,30, si terrà la XIV° edizione della Supermaratona dell’Etna, una vertical running con partenza da Marina di Cottone di Fiumefreddo (Ct) e arrivo in cima al Vulcano più alto d’Europa.

Saranno presenti alla manifestazione 9 atleti della città del Longano di cui 8 della società di atletica leggera Duilia Barcellona ed 1 podista rappresentante della società Indomita Torregrotta.

LA GARA :

Sarà un percorso in salita con pendenze difficili, con tratti che superano il 18%, gli atleti saranno costretti a mantenere un impegno muscolare e cardiaco adeguato. Attenzione particolare alla tutela dell’ambiente, gli atleti saranno dotati di un bicchiere in silicone per bere.

Tra i partecipanti barcellonesi alla Supermaratona presente l’atleta Biagio Pirri, seconda esperienza in questa gara. Ad accompagnare l’ultramaratoneta i suoi compagni di società, Salvatore Buccheri, Salvatore Pirri, Mariano Rizzo, Nicola Pelleriti, Alessandro Recupero, Tonino Bellinvia e Sebastiano Maggio. A dare supporto logistico, ci sarà il loro compagno di squadra e di allenamento Santino Molino.

Gli atleti, dopo 5 mesi di preparazione, dovranno raggiungere il campanaccio posto sulla linea del traguardo a quota 3000 metri.