Record vaccini in Sicilia, lunedì incontro Musumeci-Razza coi direttori delle aziende sanitarie

Accelera la campagna vaccinale contro il Covid in Sicilia. Ieri, con quasi 58mila somministrazioni, l’Isola ha registrato un nuovo record giornaliero. A contribuire all’aumento, probabilmente, la vasta partecipazione della popolazione giovane dopo l’apertura delle prenotazioni a tutti gli over 16.

«È un risultato importante, segnale evidente di una piena disponibilità da parte della popolazione a scegliere il vaccino e superare lo scetticismo iniziale.» Assessore Regionale Ruggero Razza

Lunedì mattina, Razza e Musumeci incontreranno i direttori generali delle aziende sanitarie siciliane. Al centro dell’incontro vi sarà il recupero dei “target più anziani” non vaccinati, considerati ancora tra la categorie maggiormente a rischio. Tra i punti, anche quello di migliorare nei limiti del possibile e della disponibilità di dosi la situazione vaccini in Sicilia, considerando che la Regione si trova ancora in basso nella classifica nazionale delle somministrazioni.