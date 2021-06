Barcellona: Villarosa presenta il progetto Street Art alla Direttrice del Carcere

“Sabato pomeriggio abbiamo presentato alla Direttrice del carcere di Barcellona P.G. un progetto di riqualificazione con opere di Street Art su una porzione di recinzione esterna del carcere.” Alessio Villarosa

Il deputato barcellonese On. Alessio Villarosa comunica di aver avuto un incontro con la direzione del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto per illustrare un progetto di valorizzazione e riqualificazione della recinzione esterna, da realizzare nei prossimi mesi, con la messa in atto di un’intera ed unica opera di Street Art lunga 30 metri.