Karting, il barcellonese Sebastiano De Matteo vince la terza prova del campionato italiano in Val Vibrata

De Matteo sul circuito abruzzese ha dominato gara 2 ed ha centrato un buon piazzamento di gara 1

“E’ stato un bel weekend – ha dichiarato il talento barcellonese – e sono stato sempre velocissimo. In gara 1 ho avuto un contatto che mi ha penalizzato, nonostante abbia fatto il “best lap”. In gara 2 non c’è stata storia e sono riuscito a guadagnare 3 decimi a giro su tutti. Il mio Birel è stato fantastico e per questo ringrazio il Team Di Leo Corse che mi assisto scrupolosamente fornendomi materiali perfetti”.

Prossimo appuntamento col Tricolore Karting è fissato a Siena dal 3 al 6 giugno per le categorie KZ2, Mini Gr.3, 60 Mini, ROK Junior e Senior, mentre la Kzn e la Iame torneranno in gara a Sarno il 20 Giugno.

foto e comunicato agenzia Erregimedia