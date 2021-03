Barcellona, la Play Volley brinda al successo: battuta in 4 set l’AS Volley 96 Milazzo

La Play Volley Barcellona che, al debutto assoluto in Serie C (a soli 4 anni dalla fondazione e 3 dall’inizio dell’attività nel settore femminile), brinda al successo da 3 punti al termine di una prestazione in crescendo. Dopo 380 giorni di stop, le due squadre si ritrovano impegnate in una gara ufficiale, secondo il nuovo protocollo anti-Covid.

Durante il primo set non eccellente, dove l’emozione del ritorno in campo si è fatta sentire, la Play Volley subisce l’atteggiamento parecchio aggressivo in fase difensiva delle sfidanti, che prendono in mano le operazioni di gioco. Al cambio campo e con una maggiore concentrazione, la squadra barcellonese piazza due pesanti break, prima di subire il ritorno delle avversarie. Identico sarà il copione dei rimanenti parziali, che saranno dichiaratamente di marca ospite, fatta eccezione la parte centrale del terzo set, in cui l’As Volley riesce a scappare sul 13-10, prima di subire un mega-break di 8-0 che spianerà la strada alle ragazze di Domenico Fazio verso il traguardo.

Nel quarto e decisivo atto del match, le giovani barcellonesi amministreranno senza eccessivi patemi d’animo le operazioni di gioco, conquistando una vittoria all’esordio per nulla scontata per tutta una serie di fattori, con in testa, ovviamente, il valore dell’avversario. Molto felici al termine del match, le ragazze della Play Volley, che adesso avranno a disposizione soltanto un allenamento prima di tuffarsi nuovamente in una gara di campionato. Si terrà infatti m̳e̳r̳c̳o̳l̳e̳d̳ì̳ ̳1̳7̳ ̳m̳a̳r̳z̳o̳ ̳a̳l̳l̳e̳ ̳o̳r̳e̳ ̳2̳0̳,̳0̳0̳, all’Aia Scarpaci di Barcellona il recupero della prima giornata del girone di C, di serie C in cui Isgrò e compagne ospiteranno le atlete dell’Orlandina Volley di Mister Valmi Fontanot.