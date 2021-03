Punti di Vista con Francesco Pira, oggi alle 19

Questo pomeriggio alle ore 19.00 torna il format “Punti di Vista”.

Ospite sarà il sociologo Francesco Pira, col quale colloquieremo a proposito del suo ultimo libro dal titolo “Figli delle App”. Ne abbiamo già parlato per la nostra rubrica #24livebook, ma torniamo sull’argomento in un appuntamento ‘a tu per tu’ con l’autore, al quale tutti potranno rivolgere le loro domande e/o curiosità a proposito degli adolescenti degli ultimi 40anni e dell’evoluzione che ha caratterizzato le ultime generazioni.

