Barcellona, piantato albero di mimosa per celebrare le donne

Questa mattina, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Salvatore Scilipoti e Domenico Aragona del Coordinamento Cittadino di Forza Italia Giovani, alla presenza dell’Assessore Filippo Sottile, hanno promosso la collocazione di un albero di mimosa, all’interno del Parco Urbano “Maggiore G. La Rosa”.

“Anche se la mimosa è un albero dall’aspetto fragile e delicato – hanno affermato Scilipoti e Aragona – è allo stesso tempo molto resistente ed in grado di crescere e fiorire tra molte difficoltà e proprio per queste sue caratteristiche, ci ricorda la grande forza delle donne capaci di rialzarsi e andare avanti dopo ogni difficoltà. Con il Gruppo di Forza Italia, che oggi ci onoriamo di rappresentare, vogliamo ricordare le conquiste culturali, politiche, economiche e sociali delle donne nonché riflettere sulle azioni necessarie per realizzare l’uguaglianza ed eliminare le forme di violenza che ancora oggi non permettono a molte di loro di realizzare i propri progetti ed i propri sogni.”

“Questa iniziativa è uno dei tanti progetti – concludono – che, con il Coordinamento Cittadino di Forza Italia, stiamo portando avanti e, a tal proposito, ne approfittiamo per ricordare le due proposte avanzate all’Amministrazione Comunale: usufruire del villino liberty “Foti-Arcodaci” per le sedute di laurea che molti studenti barcellonesi sono stati costretti ad improvvisare da casa e un gemellaggio con la città di Noto, capitale del barocco siciliano, che è unita alla città di Barcellona dalla famiglia Nicolaci.”