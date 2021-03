Barcellona: muore improvvisamente Matteo Abbate, il Re di Fiabe

E’ venuto a mancare questa notte in ospedale, dove era ricoverato da tre giorni, Matteo Abbate conosciuto come il “Re di Fiabe“. Una morte inaspettata ed inattesa per cause ancora da accertare, ma per le quali si esclude il Covid-19.

A 45 anni, Matteo Abbate lascia un vuoto incolmabile in tutti quelli che l’hanno conosciuto e apprezzato per le sue immense doti narrative e comunicative, soprattutto nei confronti dei più piccoli. Da indomabile “Re di Fiabe” amava raccontare il mondo a modo suo, accompagnando per mano chiunque lo ascoltasse.

I funerali saranno celebrati domani 6 marzo alle ore 15.30 nella Chiesa di S. Andrea e Vito di Barcellona Pozzo di Gotto.

La redazione 24live , che aveva avuto l’onore di intervistarlo lo scorso dicembre 2020, si stringe al dolore dei suoi cari.