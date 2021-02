Vaccinazioni over 80, al via le prenotazioni tramite portalettere di Poste

I cittadini over 80 residenti in Sicilia potranno prenotare l’appuntamento per la vaccinazione anti-Covid rivolgendosi al proprio portalettere.

Sono disponibili, in tutti i Centri siciliani, le nuove date (relative al mese di aprile) per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid riservate agli over 80. Ciò è stato possibile grazie alla conferma delle previsioni di consegna delle dosi Pfizer da parte della Struttura commissariale nazionale. Le procedure di prenotazione sono rimaste immutate, attraverso il sito e il numero verde 800.009.966.

Ma la vera novità, sono i postini. Poste Italiane ha infatti potenziato la propria infrastruttura tecnologica garantendo così ulteriore supporto alla Regione. Il portalettere, attraverso la funzione “prenotazione vaccini” sviluppata per il dispositivo palmare, già in dotazione per il servizio di recapito, verificherà le disponibilità in base al Cap. Il sistema informatico si interfaccerà direttamente con i centri vaccinali e selezionerà gli slot ancora disponibili. Questa modalità resterà attiva anche per le successive fasi di vaccinazione. Per gli Atm Postamat sarà sufficiente inserire la tessera sanitaria, digitare i dati richiesti e ritirare il promemoria con i dettagli della prenotazione.

Poste Italiane ha messo a disposizione la più grande flotta aziendale nell’emergenza Covid-19: oltre a gestire la piattaforma di prenotazione dei vaccini, ci sono la consegna in tutto il territorio nazionale dei dispositivi di protezione, attrezzature sanitarie e il trasporto delle dosi di vaccino Moderna e AstraZeneca ai presidi ospedalieri. Oltre centomila unità sono già state consegnate nelle ultime settimane.

L’Azienda precisa che i canali messi a diposizione per la prenotazione in Sicilia, ad oggi rivolti esclusivamente alla fascia di cittadini over 80, coinvolgeranno prossimamente altri target. Il prossimo step è l’attivazione per i docenti under 65.