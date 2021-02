L’Igea raggiunge l’accordo con Antonio Isgrò: possibili altri movimenti di mercato

L’Igea 1946 si preparare alla ripartenza del campionato di Eccellenza, previsto dalla Figc Sicilia per la fine di marzo. La società giallorossa ha chiuso l’accordo con l’ex igeano Antonio Isgrò, che torna a Barcellona dopo le esperienze di Sant’Agata Militello, di Corigliano e di Potenza. L’accordo è stato raggiunto con il lavoro dei direttori sportivi Pippo Accetta e Massimo Italiano ed è stato annunciato sul profilo ufficiale, con un foto di Isgrò, al fianco del presidente Stefano Barresi e del vice presidente Marco De Pasquale.

Domani sarà diffuso un comunicato e la foto ufficiale da parte della società, con il presidente Stefano Barresi che sta lavorando per puntellare la squadra a disposizione del tecnico Beppe Furnari. Gli obiettivi sono un attaccante, per sostituire il finlandese Multanen, ed un esterno per coprire l’infortunio del giovane Messina.