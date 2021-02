Covid-19: Musumeci prevede zona gialla e chiede eccezione per San Valentino

Dopo due settimane di zona rossa e due di zona gialla, Musumeci ha annunciato la richiesta al governo nazionale di allentare le misure sulla base di “dati confortanti” – come da lui definiti, che riguardando il calo dei casi, dei ricoveri e dell’Rt. L’idea è quella di voler chiedere anche l’apertura dei locali fino alle 22 di domenica, in occasione del giorno di San Valentino.

Dall’ultimo Dpcm del Governo Conte, la proroga del divieto di mobilità tra le Regioni che probabilmente perdurerà per una ventina di giorni, fino al nuovo provvedimento, che dovrebbe essere firmato da Mario Draghi. Ma i governatori chiedono di valutare possibili e graduali riaperture come per cinema, palestre e teatri con ingressi contingentati.

«Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l’introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino. Sarebbe la prima boccata d’ossigeno dopo mesi di tragico immobilismo – ha dichiarato Musumeci agli organi di stampa – Per questo motivo mi piacerebbe chiedere al governo, solo per questo sabato sera e la domenica, di posticipare la chiusura dalle 18 alle 22. Poi la zona gialla sarà disciplinata dalle disposizioni nazionali e soprattutto dal nuovo governo. Noi chiederemo la deroga soltanto in occasione della festività di San Valentino».