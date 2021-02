Mensa scolastica: disservizi e controllo sulla qualità del servizio

Il consigliere comunale di FDI, Melangela Scolaro, attraverso una nota, ha segnalato disservizi in relazione al servizio di mensa scolastica, da poco riattivato, all’interno delle scuole di Barcellona Pozzo di Gotto.

“E’ evidente – afferma Scolaro – che esso necessiti dì costante monitoraggio e controllo, attenendo alla salute e al benessere dei più piccoli. I soggetti interessati ad una idonea vigilanza sono innanzitutto i genitori degli alunni che vivono con inquietudine, per ovvi motivi, eventuali disfunzioni, nonché eventuali omesse o incomplete informazioni preventive sul menu, sui materiali utilizzati per servirli, ( plastica, compostabile, ecc), e sulle modalità di preparazione degli stessi, sull’igiene degli impianti e degli ambienti, sulla correttezza delle porzioni, sulla qualità del servizio in genere.”

Il consigliere, facendo riferimento alle “Linee di indirizzo nazionale della ristorazione scolastica”, ha individuato come soluzione, rispetto alle problematiche succitate, l’istituzione delle cosiddette “Commissioni Mensa”, costituite da rappresentanti dei genitori, dall’amministrazione comunale, dagli uffici competenti, con il compito di effettuare visite presso i locali di preparazione dei pasti e presso i refettori della mensa scolastica al fine di valutare e monitorare la qualità del servizio, nonché le condizioni igieniche, di segnalare al titolare del servizio disfunzioni o irregolarità, di raccogliere le osservazioni inerenti la mensa scolastica, di promuovere iniziative di educazione alimentare.

“L’istituzione della Commissione Mensa – continua – svolgerebbe un ruolo di collegamento tra l’utenza ed il gestore, facendosi carico di riportare i suggerimenti e i reclami, collaborando nel monitoraggio della qualità del pasto e delle modalità di erogazione del servizio, anche attraverso schede di valutazione opportunamente predisposte, deve ritenersi importante, anche al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del servizio, nonché al fine di promuovere pratiche virtuose di partecipazione attiva alla vita della Comunità, che sono al tempo stesso pratiche di responsabilizzazione e di utile vigilanza.”

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si è già dotato di un regolamento in tal senso, adottato con delibera consiliare n. 56 del 26.11.2014. Tenute in considerazione le segnalate criticità, Melangela Scolaro ritiene opportuno adoperarsi affinché la Commissione Mensa possa essere costituita e possa operare.