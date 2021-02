L’Assessore Roberto Molino incontra gli Assessori Regionali Zambuto e Falcone

L’Assessore Roberto Molino oggi in trasferta a Palermo per due importanti incontri.

Il rappresentante della Giunta Calabrò ha dapprima incontrato l’Assessore Regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto. Obiettivo quello di velocizzare l’iter relativo all’utilizzo delle risorse, gestite direttamente proprio dall’Assessorato agli Enti Locali, necessarie a fare fronte ai danni causati dalle alluvioni di agosto e dicembre scorsi, documentati dalla richiesta presentata dall’ingegnere Leonardo Santoro, nella qualità di Commissario per il dissesto idrogeologico in provincia di Messina.

Il secondo incontro lo ha avuto con l’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, sollecitando interventi ritenuti prioritari su diverse strade provinciali della città di Barcellona Pozzo di Gotto, in particolare Maloto, Centineo, Portosalvo, Femminamorta e la Barcellona – Castroreale. Anche in questo caso, l’ingegnere Leonardo Santoro ha presentato, per il tramite della Città Metropolitana di Messina, richieste di interventi.