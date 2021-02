Punti di vista oggi alle 19 accende i fari sullo sport messo in crisi dalla pandemia

Lo sport agonistico regionale è stato messo in ginocchio sotto tutti i punti di vista dagli effetti della pandemia da Covid-19. I tornei interrotti o mai avviati in una stagione tra le più strane degli ultimi anni stanno condizionando l’attività di molte società, che ricoprono anche un ruolo importante sotto il profilo sociale e non solo sotto l’aspetto sportivo.

Di questo momento così difficile parleranno in diretta durante la prossima puntata di Punti di Vista, il format dedicato all’approfondimento delle notizie, in programma alle 19 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di 24live. Il direttore Giuseppe Puliafito dialogherà con il presidente dell’Igea 1946 Stefano Barresi, con il vice presidente dell’Orsa Basket Barcellona Lorenzo Crisafulli e con il team manager della Play Volley Barcellona Ivano Galia.