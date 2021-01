Barcellona, #Noicisiamo chiede l’adozione di urgenti misure a sostegno delle attività commerciali

Il gruppo politico #Noicisiamo con la consigliera Antonella Lepro ha presentato una mozione al Sindaco della Città del Longano, Pinuccio Calabrò e al Presidente del Consiglio Comunale, Paride Pino, riguardante l’adozione di misure urgenti a sostegno delle attività commerciali a seguito dell’emergenza Covid-19.

Nella mozione si propone di adottare, anche per il 2021, provvedimenti di esenzioni del pagamento della Tari per tutte le imprese commerciali la cui attività è stata sospesa, utilizzando per tale finalità i fondi statali finalizzati al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all’emergenza.