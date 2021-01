Il Comitato per il Cutroni Zodda invita l’assessore Razza a Barcellona

Il presidente del Comitato per l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, il prof. Enzo Correnti, ha chiesto al Presidente della Regione Nello Musumeci di sensibilizzare l’assessore Ruggero Razza affinché venga in visita a Barcellona. “Sarebbe il miglior modo – afferma Correnti – per rendersi conto della fattibilità della separazione della zona Covid da quella non Covid del presidio ospedaliero. Si tratta di una soluzione già condivisa dal direttore generale dell’Asp Messina. La sua presenza potrebbe dare un’ulteriore autorevolezza ai programmi della Regione, affinché l’ospedale ritorni all’efficienza di un tempo. In caso di ulteriore silenzio dovrò denunciare in tutte le sedi il comportamento di chi, impegnato a costruire un sistema di potere fine a se stesso, ha ostacolato i rapporti con l’assessorato. Ho anche interpellato un collega, ora giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, sulla giurisprudenza comunitaria relativa alla concreta tutela della salute, avendo conferma sulla necessità che lo Stato predisponga presidi idonei, compatibili con la gestione dell’emergenza urgenza”.